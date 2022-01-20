徐若瑄將於5月首度攻蛋。（索尼音樂提供）

徐若瑄（Vivian）先前因捲入王力宏和李靚蕾的離婚風暴，她心情大受影響，也打亂了預計5月要首次站上小巨蛋辦演唱會的計劃，原本去年底就要啟動售票因此延期，如今王力宏風波暫告一段落，徐若瑄所屬的索尼音樂公司今（20）宣布演唱會如期舉辦，她說：「希望歌迷和我一起回到那個最簡單、最初衷的時刻，享受自己的時間，好好地相聚、開心地玩！」

演唱會主視覺，Vivian變身唯美的3D雕像美人魚，身旁有冒出泡泡音符的海草、金色鍵盤環繞的廣場、駛向美人魚的吉他船等，打造出充滿音樂元素的VIVILAND，另外也特別放上她最愛的小海龜，她說：「海龜的慢條斯理總是可以療癒很匆忙或心情不好的自己，讓自己沈澱，所以想分享給大家。」為此她特別去進行3D掃描建模，讓臉的輪廓能與童話故事中的美人魚結合，奇幻又美麗。

日前拍攝演唱會視覺，團隊特地前往位於台南的奇美博物館取景，為了展現最美的姿態，當所有工作人員大口吃著各式台南小吃美食，她只能乖乖吃著蛋白質加蔬菜的健康便當，加上視覺造型的超長辮子非常重，她必須一整天維持最挺拔、最美麗的身姿，肩、頸、腰都承受極大壓力，笑說：「還好有持續運動、已經練好體力和線條！」徐若瑄5月小巨蛋演唱會門票2月19日開賣。