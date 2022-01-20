疫情燒到高雄！新增1家3口確診 感染源不明

今增37例確診，分別為13名本土、24例境外移入。其中高雄首度出現本土個案，為一家3口因小孩出現症狀就醫採檢才被揪出來。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這是要特別關注的個案。高雄確診一家三口中的爸爸Ct值僅11.5，病毒量高，在高雄港工作，曾有過北部足跡。

陳時中說，今天要特別注意高雄一家三口的案例，指標個案案18155父子母三人，因為小孩（案18155）在1月19日出現發燒、抽搐症狀到醫院看病，被採檢後確診，因此父（案18156）、母(18157)兩人採檢也都陽性。

其中高雄確診一家三口中的爸爸（案18156）曾在1月15日出現咳嗽症狀，1月20日確診，曾打過2劑BNT疫苗，屬於突破性感染；媽媽（案18157)僅打過1劑BNT，相關疫調仍在進行中。

陳時中表示，目前了解，這名父親在高雄港工作，高雄市衛生局已經進行疫情調查，父親也有北部足跡，兩方面都會調查。這名在高雄港上班的父親Ct值為11.5，病毒量很高。

因為其有在高雄港工作背景，是否有接觸境外病例的風險？陳時中說，因為今天上午爸爸才被確認，初步只能問到工作背景，有提到來過北部但還要核對足跡。