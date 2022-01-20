台北市環保局首創全國擬訂「公廁環境衛生管理自治條例」，草案明訂公廁若未符合規定設置標配設備，包括要設置衛生紙、置物架、給皂機等貼心設施，經限期改善仍未改善者，可處管理單位6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰，草案即日起公告至2月16日，民眾可至環保局官網下載閱覽、提供建議。

北市自2001年推動公廁年開始，大幅提升北市公廁品質，但為滿足市民及觀光客對公廁品質的要求，擬訂自治條例，明定環保局對北市公廁進行建檔列管稽查，各公廁管理單位應完善公廁設施及確實清潔維護公廁環境衛生。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，自治條例規範公廁應接受環保局評鑑分級結果達優等級以上，廁間內應設置衛生紙、掛勾、置物架、加蓋垃圾桶、扶手、求助鈴，廁所內應設置洗手台、給皂機、整容鏡及擦手紙架或烘手機。

她指出，管制對象計有14類，除公部門外，原列管名冊中已開放供不特定對象使用的便利超商、速食店、百貨公司及加油站等私部門，也一併納入規範，並訂有相關對應罰則，強化企業社會責任落實於民眾的友善生活中。

林鈺惠說，草案明訂，公廁若未符合規定設置標配設備，經限期改善仍未改善者，處管理單位6000元以上、3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

環保局說明，自治條例草案即日起預公告30天，民眾與相關單位可上環保局官網下載草案閱覽，後續將送市府法規委員會、市政會議討論通過，在下會期送請市議會審議，經議會三讀通過後，報請行政院核定，自公布後6個月施行。