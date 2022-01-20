光電科技工業協進會(PIDA)產研中心表示，2021年全球經濟逐漸擺脫COVID-19疫情肆虐影響，且網路遊戲、網購及居家上班的消費需求也持續增加；此外元宇宙概念、電動車及車用電子、資安及綠電等需求均帶動台灣光電產業成長。台灣2021年度光電產業的產值為新台幣1兆6717億元，較2020年度總產值1兆4328億元，年成長率為16.7％。

其中又以平面顯示器產業產值因受宅經濟及原料短缺影響，2021年度產值重回兆元，達新台幣1兆766億元，年成長率高達22.4％；而精密光學受到大陸廠商競爭影響而產值下滑，2021年度產值為新台幣906億元，年成長率為（負）-3.7％。

2022年雖然各國對於未來景氣展望趨向樂觀，加上元宇宙議題發酵及國內業者積極針對5G、人工智慧、遠距服務及自駕車等新興科技進行投資，所以雷射、光通訊、感測器及車用鏡頭等相關產業應會持續成長；另外綠電、Mini／Micro LED應用等需求，可讓平面顯示器、LED及太陽光電等產業成長；但美中角力、Omicron疫情變化，成熟市場對於通膨與財政緊縮政策、以及油價與原物料價格上漲等因素亦將會影響2022年台灣光電產業走勢。