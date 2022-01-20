邁入第10年的普濟燈會公布27日點燈，今年從普濟殿附近社區共懸掛2000盞彩繪燈籠，照亮國華街區，加上神農街區、鄭成功祖廟燈籠展持續推出，台南市消防史料館燈樓第2年舉辦，台南市鬧區化身成燈籠城。
普濟殿燈展以圓燈籠為主，推出10年，規模逐年擴大，中央與地方政府皆出經費補助活動，被票選為台灣10大燈會之一，甚至遠渡東洋，到日本參加「台灣祭」展出。每年春節期間，吸引遊客湧入拍照打卡。
普濟殿燈會27日點燈至2月28日，今年不設主燈，改以400盞燈籠迷宮為主題，以「入龍喉、出虎口」作為口號，象徵走出迷宮，脫去「厄運」的含意。
除了燈籠迷宮外，普濟殿今年懸掛燈籠共1500盞，從廟延伸到國華街區，廟方考量新冠肺炎疫情，今年停辦踩街、表演活動。
台南市除了普濟殿圓燈籠，今年有多處景點以特色燈籠照亮街區，中西區神農街以冬瓜燈為主題，第5年由南台科大學生策展，16日點燈至2月28日，因為神農街住戶平時即已懸掛燈籠，今年打造「花燈就是路燈」的感受，校方請學生逐戶討論，按住戶特色彩繪燈籠。
市定古蹟鄭成功祖廟以「大紅燈籠高高掛」為意象，請各級學校學生與熱蘭遮失智協會完成彩繪花燈，共在7大燈區懸掛2022盞燈籠，19日點燈至2月28日止。
台南市消防史料館燈展19日點燈，祭拜火德星君為主祀神明，19日起在全棟館樓懸掛2000盞圓燈籠，打造「燈樓」，展出至2月15日止。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。