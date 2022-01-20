日職春訓將在2月1日展開，各隊也陸續公布一、二軍名單，火腿隊台灣「大王」王柏融列在一軍外野陣容，而效力阪神虎的台灣左投陳偉殷今年春訓則要從二軍出發。

王柏融去年繳出旅日3年來最佳成績，出賽95場敲出61支安打，包含9發全壘打，打擊率2成42，球季結束後獲得球團續約1年，但年薪被大砍為7000萬日圓。

去年十月底王柏融回台休息，在今年1月15日返回日本，目前正在進行隔離，備戰2月1日展開的春訓。今天火腿公布春訓一、二軍名單，王柏融被列在一軍名單中，也是目前唯一出現在名單中的火腿洋將。

去年球季飽受傷病困擾的陳偉殷，8日就已抵達日本，是全聯盟最早赴日的洋將，經過隔離後昨天已經到球場展開訓練，但訓練師回報，陳偉殷的狀況還需要一些時間做調整，因此今天阪神虎隊監督矢野耀大表示，陳偉殷春訓將從二軍起步。

而去年投出旅日生涯代表作的樂天金鷲的宋家豪也在今天啟程返回日本，是最後1名返日的台將。