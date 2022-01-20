知名網紅兼YouTuber劉沛，曾在台灣發展多年，並經常在網路上分享美國與台灣的文化差異而獲得大批網友的喜愛，YouTube的訂閱追蹤更突破120萬。2020年與愛妻美根結婚後，在去年中回到美國迎接兩人的愛子「小培根」，近日他也公開了小培根在美國的生產費用總開銷，引起網友熱烈討論。

劉沛在19號所公開的影片中，以「在美國生寶寶到底多貴!? 雜項多到可以付房子頭期款」為標題，吸引大批網友點閱。影片中，他說明兩人在小培根出生前幾個月就先行回到美國待產，光是初診時基本的超音波等檢查費用就花了250塊美金（約新台幣6911元），後來回診跟醫生溝通協調才有折扣，但因為當時他們尚未買保險，所以那時懷孕檢查就在醫院花了將近4.5萬台幣，劉沛與美根還提到美國醫療保險相當吊詭的地方，除了有保險醫生可以拿到更多外，在加州購買的保險，在美國中部竟不能使用。

兩夫妻接著公開美根生產時的各種細項，光是三天兩夜的生產費，以及無痛分娩、小兒科檢查還有各項未知的醫療雜項，加起來就高達35132.33美金（約台幣96.7萬）相當驚人，就連美根看了都驚呼「這筆錢可以付美國一間房子的頭期款了」，所幸他們後來有保險，因此實際支付金額為3757.46美元（約台幣10.3萬）。