蔡政府推動解禁日本福島食品進口，前國民黨副主席、反食公投領銜人郝龍斌今天表示，他認為政府應該很快就會用行政命令開放日本核食，因為年底就要選舉，民進黨不會讓解禁核食影響選舉。國民黨當初領導反核食公投拿了779萬票，「我們作為反對黨當然要窮盡洪荒之力，設法把這件事情擋下來」。

針對日本福島核災5縣食品是否開放，國民黨日前聲明「若日本保證食安，國民黨就同意核食進口」，被基層認為態度鬆動而炸鍋，後續主席朱立倫急改口，強調任何可能傷害國人絲毫健康的政策，國民黨百分之百反對。

對於該聲明稿，郝龍斌接受《飛碟午餐》節目專訪表示，他事前完全不知情，可是他相信，那絕對不代表國民黨多數人的想法。

雖然蔡英文總統強調，福島食品的開放，會與社會各界多溝通，不過郝龍斌認為，以民進黨心態和發言，開放核食「他們會發布行政命令，只是時間早晚的問題，就跟萊豬一樣」。

他說，如果真正從民眾健康的角度來看，尤其國民黨當初領導反核食公投拿了779萬票，「這是真正的民意，我相信現在民意還是沒有改變」。

包括萊豬也一樣，他相信大多數民眾還是不要吃萊豬，反萊豬公投所以未過，他認為，主要是因為投票率低，而且民進黨傾全力動員，甚至讓人覺得反萊豬就是反美，抗中保台就要吃萊豬，「其實這些都是不對的，你若真的去問，民眾還是不願吃萊豬」。

郝龍斌批評，這是民生議題，本來就不應該用這種方式來碾壓民意，民進黨現在是「三反」：反民主、反民意、反民生，不僅違背民還不顧民眾健康，「我們作為反對黨當然要窮盡洪荒之力，設法把這件事情擋下來」。

他說，他也知道要擋下日本核食很難，但他相信，如果結合地方民眾一起努力就有可能，因為這是一個民生議題，本來就是超越藍綠的。

郝龍斌認為，蔡政府應該很快就會用行政命令開放日本核食，因為馬上年底就要選舉，它不會把解禁核食和選舉期程離的太近，避免影響選舉，所以民進黨從頭到尾都是政治考量。

對於蔡英文總統一再強調，如果不讓日本核災食品進口，我們進不了CPTPP，郝龍斌強調，同樣申請加入CPTPP，大陸也是不讓日本核災食品進口，日本也說，核災食品進口與否，絕對不是考量是否讓台灣參與CPTPP的關鍵因素。「我們現在老是在講，要跟大陸對等尊嚴，這件事情怎麼就不對等尊嚴了？」