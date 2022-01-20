資深藝人白冰冰出道49年，與眾多男、女明星合作過，近期她在臉書回顧以前的珍貴影像，昨（19日）曬出與演過《家有仙妻》女星的同框照，好奇地問大家還記不記得她，引發網友熱議。

白冰冰19日上傳一張與另一名女藝人的合影，發文詢問：「大家還記得右邊是哪位大明星嗎？」並透露線索為《家有仙妻》，許多網友頓時靈光閃現，異口同聲地回：「《家有仙妻》的女主角林以真」，並表示：「息影很久了」、「那時《家有仙妻》超好看的」、「小時候超喜歡她的戲，幻想自己也有法術，還有去買便宜的手鐲，嘿嘿」、「重點是戲裡林以真撿到的那個手環」、「傻大姐的模樣，漂亮又可愛」。

林以真曾是台灣當紅玉女藝人，拍過《今夜微雨》、《家有仙妻》、《人面桃花》等，1996年閃嫁和成欣業董事長邱立堅，急流勇退演藝圈，僅在幾年前曝光兩張近照，保養得宜的外型依舊不減女星風采。

林以真離開演藝圈數十年，外型還是很漂亮。（圖／微博@林以真）

除了分享與林以真的合照，白冰冰還曬另一張黑白照，裡面有陳美鳳、陳淑樺、張雨生等藝人，她感性地說：「好懷念的照片，大家有認出來嗎？」再度讓網友沉浸在回憶中。