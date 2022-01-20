廖瑞仕坦言，開放通行問題確實沒有想像中容易，以隧道東出口來說，一出隧道不到200公尺就緊接國道3號，因此也會擔心民眾誤闖造成危險。(吳建輝攝)

2005年開通連接草屯、彰化的八卦山隧道，是國內最後一條未開放重機通行的快速道路，公路總局原計畫在2021年底開放通行，相關告示牌也都已經上架，但都2022年了遲遲未有開放訊息釋出，讓許多車友乾著急，公路總局第二區養工處員林工務段表示，因出東隧道出口牽涉到國道路權等問題仍需要克服，正盡力推行中。

自2012年開放黃牌以上大型重機行駛快速道路後，公路總局遲遲未開放八卦山隧道通行，以南投重機車友來說，從南投要到西濱快速道路，要走148線道花一個小時左右，若能直接走八卦山隧道，至少可以省半小時以上，希望能盡早讓大型重機車主能有更快速安全的路徑，連接台61西濱快速公路。

員林工務段長廖瑞仕表示，八卦山隧道全長超過4928公尺，連結彰化員林南投草屯，過去重機騎士往返要走137線或148線在接到台14乙線，若走八卦山隧道確實可以省下超過10分鐘以上路程，未來若開放重機行駛，限速仍會維持在80公里，

廖瑞仕坦言，開放通行問題確實沒有想像中容易，以隧道東出口來說，一出隧道不到200公尺就緊接國道3號，因此也會擔心民眾誤闖造成危險，因此從告示牌面設置，以及是否僅開放外線車道行駛等，都需要再做進一步的討論與規劃，才不會衍生更多交通疑慮。

廖瑞仕也說，目前最大問題還是回歸法規面，國道3號目前尚未開放大型重機行駛，但隧道東出口出去馬上就是國道中興系統交流道，因此包括法規修訂，國道警察權責、道路養護等問題，仍有許多盲點與問題需要克服，正持續與高公局等單位進行協調討論，會在確保用路人安全無虞的情況下，來開放大型重機通行。