中央流行疫情指揮中心今（20）日表示，因應Omicron新型變異株之威脅，且國內本土疫情尚未平息，存在社區傳播風險，自今（2022）年1月21日起，民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄，始得入內活動消費。接種紀錄除出示「紙本疫苗接種卡」外，亦可使用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。

指揮中心說明，上述休閒娛樂場所具有接觸不特定人及無法保持社交距離之特性，COVID-19傳播風險相對較高，為降低於場所消費期間接觸染疫之風險，強化場所之防疫管理措施，除維持該等場所工作人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，未完整接種者，應每週定期篩檢陰性，始得提供服務外，自1月21日起調整民眾前往消費時，須配合出示完整接種COVID-19疫苗2劑且滿14天紀錄，始得進場，請民眾務必配合，也請業者落實查核，使顧客安心消費，同時保護員工健康安全。

指揮中心另指出，針對醫院及住宿式長照機構等現行已有針對COVID-19疫苗接種情形進行規範之場域，請民眾依規定，配合出示COVID-19疫苗紀錄，接種紀錄同樣可使用「紙本疫苗接種卡」、「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。