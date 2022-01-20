中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增37例COVID-19確定病例，分別為13例本土個案及24例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮官陳時中表示，其中包含西堤相關新增4位確診者，以及2名尚不清楚感染源的科技廠員工以及其母親。此外，高雄的3個新增確診個案為父母及孩子，因為小孩看病驗出來是陽性，父親工作與高雄港相關並且有北部足跡會積極調查。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、8例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為13例男性、11例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國（10例）、越南（3例）、法國及澳大利亞（各2例）、巴拉圭及沙烏地阿拉伯（各1例）移入；另5例調查中。入境日介於今（2022）年1月5日至1月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5363205例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5344301例排除），其中18041例確診，分別為3238例境外移入，14749例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例（案18119，再次採檢為陰性，改判排除），累計116例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。