聯亞藥今天召開重大訊息記者會，公布重組人類紅血球生成素生物相性藥品UB-851第三期人體臨床試驗，期末數據分析結果符合預期；後續將送件申請產品上市查驗登記BLA審查，並申請台灣藥證。

聯亞藥表示，開發中的紅血球生成素UB-851適應症為治療腎性貧血症。三期臨床試驗採多劑量、隨機雙盲及平行對照設計，以比較UB-851產品舆原廠藥物Eprex於療效、安全性與免疫原性相似性。（編輯：張良知）1110120