聯亞藥紅血球生物相似藥 三期符合預期將申請藥證 14:462022/01/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯亞紅血球生成素生物相性藥品通過試驗，將申請藥證。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯亞藥今天召開重大訊息記者會，公布重組人類紅血球生成素生物相性藥品UB-851第三期人體臨床試驗，期末數據分析結果符合預期；後續將送件申請產品上市查驗登記BLA審查，並申請台灣藥證。 聯亞藥表示，開發中的紅血球生成素UB-851適應症為治療腎性貧血症。三期臨床試驗採多劑量、隨機雙盲及平行對照設計，以比較UB-851產品舆原廠藥物Eprex於療效、安全性與免疫原性相似性。（編輯：張良知）1110120 台電老總掛保證今夏不重演513 將備足2大1中機組待命 聯亞藥業疑涉內線交易 執行副總經理彭文君300萬交保 #聯亞藥 #紅血球 #UB #51 #符合預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯亞藥涉內線交易 副總300萬交保 04:102022/01/16 社會新聞 張藝興代言HUBLOT 氣場升級帥炸 04:102022/01/14 時尚消費 涉內線 聯亞藥遭搜索 04:102022/01/16 財經要聞 聯亞藥爆內線交易 集團表達遺憾 重申反炒作及內線交易 19:222022/01/15 財經 原來他們其實這麼狂！男星轉戰YouTuber創意實力強到爆 09:362022/01/15 娛樂 時碩終止對馬來西亞商第二階段收購51％股份案 11:232022/01/17 財經 批媒體成執政者文宣機器 他立志為自己發聲喊要成為「百萬YouTuber」 08:252022/01/16 政治 聯亞藥明日停牌 將宣佈重大訊息 19:512022/01/19 財經 聯亞藥明停版 將公布重大訊息 22:292022/01/19 財經 中鋼2月接單近百萬公噸 符合預期 04:102022/01/20 證券．權證 歐德集團 改造LIONEERS HUB訓練基地 04:102022/01/15 產業．科技 財經熱門新聞 為何慘輸台積電？英特爾CEO吐真話：我們太自大 - 財經 美股跌跌不休 這次不是因為美債殖利率？兇手其實是他的一句話 - 財經 拜登民調慘不忍睹 美股鐵定崩？專家笑了：華爾街看好戲 - 財經 新華社披露解決台灣問題總體方略 - 產業財經 - 旺報 69兆稅收可救23億人！百位愛國富豪公開喊話：向我們徵稅 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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