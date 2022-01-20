「金曲歌后」徐佳瑩首登《紅白》用溫暖歌聲感動全場觀眾。（台視提供）

頑童MJ116大淵嗨唱。（台視提供）

頑童MJ116小春熱唱〈辣台妹〉。（台視提供）

頑童MJ116瘦子一現身現場尖叫聲連連。（台視提供）

台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》今年的特別企畫邀請王心凌熱力開唱，一襲紅白緊身短裙裝扮，露出修長美腿，帶上18位舞者由白區舞台出場，接連唱跳〈睫毛彎彎〉、〈Woosa Woosa〉、〈熱愛〉等3首熱門快歌，全場搭配俏皮的視訊動畫，也將演唱會編舞帶上《紅白》舞台，炒熱現場氣氛。

王心凌演唱完，緊接著由「金曲歌后」徐佳瑩接棒演出，她身穿全黑質感收腰洋裝登台，首次踏上《紅白》舞台，興奮心情難以言喻，開場用溫暖女聲帶來〈言不由衷〉，並獻祝福：「繼續安康、繼續勇敢、繼續堅強、繼續善良，把所有的不好、不順心留在過去。」最後演唱新單曲〈以上皆非〉，全新唱法搭上炫麗紅色鐳射燈光，強大氣勢震懾全場。

壓軸由嘻哈天團頑童MJ116登場，睽違3年再度合體《紅白》的3人，出場就讓全場沸騰，一連嗨唱〈沒在怕的〉、〈WAIT〉、〈肥男幫〉等KTV必點金曲，最後1首則帶來經典歌曲〈辣台妹〉，伴隨歌迷尖叫聲，瞬間讓小巨蛋的氣氛嗨到最高點。

最後不免俗也帶來賀年祝福，大淵一人接連喊了好幾個祝賀詞，被黃子佼笑虧說這麼多其他人怎麼辦，他幽默回：「畢竟我們單飛了嘛！」瘦子、小春則分別祝福大家新的一年如虎添翼、真「虎」野（台語：真有錢）。《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於農曆除夕（31日）晚7點在台視播出，myVideo和MyMusic也將同步線上播出。