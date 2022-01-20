考生20日下午前往武陵高中看考場。（賴佑維攝）

桃園市鄭文燦視察考場。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦20日下午到武陵高中視察大學學測考場，鄭文燦說，桃園有2考生居隔，將另外準備試場應試。桃園共有11938名學子報考，因疫情比照去年指考高規格，包含量測體溫，用餐需採用防疫隔板等。

鄭文燦一一視察動線，包含進入校園需出示證件，另學生要量測體溫，考試時教室要保持通風，用餐也要使用防疫隔板。他說，21日將有11938名考生，視察考場發現防疫有很好的安排。桃園市教育局說，不開放親友陪考，身障、重大傷病或突傷病考生得申請陪考服務。

桃園考區總幹事、長庚大學教務長張雅如表示，若考生居家隔離中，將安排防疫計程車到校，並與一般考生動線分開。居隔考生另外安排試場，原則上4人1間。另外若考生發燒、有呼吸道症狀，也會啟用防疫考場應試，原則上4人1間。

教育局指出，學測21至23日舉行，桃園市有11938人報考，設有桃園考區及中壢考區等2個考區，桃園考區設於武陵高中、陽明高中、桃園高中、北科附工，有5606人報考；中壢考區設於中大壢中、育達高中、平鎮高中及內壢高中，有6332人報考。監試人員需打滿兩劑疫苗才可擔任。