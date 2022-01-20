一名60歲婦人今年初隻身北上打臨工賺錢，平時投靠朋友家借宿，未料近日與朋友爭吵被趕出門，到處流浪，走投無路下只好到新北市樹林分局山佳派出所求助，員警見婦人身無分文，8旬老父又生病需要南下照顧，因此提供救濟金及乘車換票證，幫婦人順利返家團聚過年。

該婦人稱，她在家鄉適合的工作不多，才會北上打臨工賺錢，近日一早接獲老家親戚來電，告知其獨居8旬父親身體欠佳需要人照顧，感覺頓失依靠，走投無路下只好到派出所求助。

樹林分局指出，因為台南路途遙遠，身上的錢不夠籌措車資，無法返鄉，婦人只能在派出所內不斷啜泣，員警得知狀況後，立即協助她申請新北市政府社會局返鄉川資救濟，提供救濟金及乘車換票證，婦人對於警方的溫暖援手也頻頻道謝。

樹林分局表示，新北市政府提供多項社會救助方案，如設籍非新北市的民眾欲返鄉無能力或無親友資助者，都可申請「車資救助」，僅需要到新北市轄內區公所、派出所或分駐所，提供身分證查驗戶籍且經查證確無力負擔返鄉車資者即可領取「換票證」，再將此證拿至台鐵、客運站換取「莒光號以下車種或國光客運」的車票。