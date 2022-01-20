鄒承恩露營忙烤肉展現男人Man Power。（旋轉娛樂提供）

顏怡平擔任企劃中的海報平面設計。（旋轉娛樂提供）

李欣恩一人規劃整個露營活動。（旋轉娛樂提供）

萬家麟在採買時意外看到自己的廣告照片。（旋轉娛樂提供）

李悠去年拍攝電影《我吃了那男孩一整年的早餐》過年檔上映。（旋轉娛樂提供）

劉晉瑋貼心準備暖爐及炭火火盆讓大家取暖。（旋轉娛樂提供）

林逸欣去年底拍攝了BL劇《正負之間》。（旋轉娛樂提供）

旋轉娛樂成立2周年，旗下藝人有林逸欣、顏怡平、李悠、李欣恩、鄒承恩、劉晉瑋、萬家麟，為了讓大家可以有機會聚在一起玩樂，公司在去年底便計畫了兩天一夜的露營之旅，希望藉由露營讓大家不論白天或晚上、吃飯或聊天都必須聚在一起相處，加速大家彼此更熟悉，也可以了解在團體中大家各自的個性。

果然鄒承恩跟劉晉瑋便自告奮勇幫忙開車載大家兼各種露營器具，這樣貼心的男生在團體中的重要性總是少不了，而從來沒有露營過的顏怡平、劉晉瑋、萬家麟，聽說這次公司要一起露營，他們便充滿好奇跟期待的心情等待出發的日子。

大夥一抵達苗栗自然圈農場LoFi Land，便開始忙碌的佈置營地，包含露營裝飾燈泡、露營桌椅、暖爐、吊床都自己著手，滿滿的準備工作為了讓自己的營地看起來美美的，接著開始烤肉、煮火鍋、熱紅酒、烤棉花糖、交換禮物，聊天玩樂，一整天的時間就這樣快速飛逝，露營果然讓大家對彼此更加熟悉。

鄒承恩像是可以帶領著大家一起的大哥哥模樣，在抵達露營地時就開始著手忙碌佈置的工作，身材高大的他幫忙在樹跟樹之間裝飾燈泡跟佈置。在晚上更主動幫大家烤肉，當大家都在夜晚覺得冷到不行的時候，看到站在烤爐前的承恩大滴小滴的汗一直流，果然讓人覺得會做家事的男人很Man。

去年鄒承恩拍攝了影集《我願意》，這部在金馬影展中多次入圍觀眾票選排行榜的期待度，在劇中承恩也是一名跟在教主身邊的舉足輕重的左右手，令人非常期待。而後也在《最佳利益2》、《正義的算法》裡參與演出，讓他在去年受疫情影響的影劇圈仍然作品滿滿。

林逸欣雖然在這次露營的時候無法參與覺得很可惜，但她去年中在節目《愛玩客》的見證下成功達成人生中值得紀念的紀錄，挑戰了騎單車上武嶺的任務，從海拔2050公尺全台最高的便利商店，一路到海拔3275公尺的武嶺，全程整整騎了5個小時成功達成任務。

年底因為擔心疫情再起，林逸欣為自己的生日改辦了第一場以線上直播方式的演唱會，首次嘗試的直播方式沒想到製作過程遠比實體輕鬆，搞得林逸欣覺得很沒有真實感，但也意外發現可以在演唱會時同步收到粉絲們的文字回應，讓他覺得是一種跟粉絲另類的近距離互動。

劉晉瑋則展現了貼心的男孩樣，主動準備暖爐及炭火火盆，原來他發現晚上的營地漸漸變得寒冷，為了讓大家取暖，現場都因為火焰稍稍暖和起來了，雖然是公司裡最年輕的一員，但卻很懂得觀察大家的需求。去年劉晉瑋跟著師兄鄒承恩一起拍攝影集《我願意》，雖然晉瑋是從12歲開始演戲的童星出身，但這次在《我願意》中除了跟姚淳耀、林暉閔對戲以外，在劇中高慧君更飾演他的媽媽，讓他直呼很興奮很開心可以跟大前輩們演戲。

李悠首度拍攝電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，在去年初就開始展開短暫的屏東生活，電影由知名編劇杜政哲執導及編劇，在劇中與李沐、大鶴、宋柏緯都有有趣的互動，李悠每天光造型就要花上2個小時先把頭髮夾上滿滿髮夾固定，只為了呈現不同以往的樣貌。

李欣恩是團隊中的領導人物，規劃了這次的露營活動，想盡辦法到處租借各種露營用品，還規劃了交換禮物、烤肉、放煙火，讓大家跟工作人員都能一起盡興玩樂。顏怡平這次則擔任企劃中的海報平面設計，幫忙編排設計平面海報刊物，展現她曾經在美國所學的才能。

萬家麟則是因為去年的廣告機運不錯，拍攝的口香糖廣告甚至還延伸到其他國家播出，在露營前的採買。甚至看到自己的照片貼在賣場，開心的自己跟自己來一張合照，畫面看起來很可愛逗趣。