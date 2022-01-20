演藝圈接連爆出約砲桃色風波，像是歌壇天王王力宏、羅志祥，甚至是被爆與謝和弦前妻是砲友關係的ØZI都捲入其中，對此，執導鄧佳華AV作品《華根初上》的導演圤智雨，稍早就在臉書透露男藝人跟網紅怎麼約砲?更揭曉「這類女性」通常是約砲首選。

圤智雨坦言你情我願的狀況下，約炮沒啥不對，至於藝人與網紅是怎麼約砲？他表示只要遇到喜歡的妹子去個版留言，10個總有3~4個會回，女生多數會假裝不確定是否爲本人，會回些仰慕對方的留言，藉此提升這些人的優越感，至於約炮人選雖說人人口味不同，但某論壇女郎類型的性感麻豆絕對是首選，除了較容易約出來，在女方角度，認識網紅或藝人也會對人生履歷加分，接著強調「網紅偏好幼齒巨乳類型，藝人愛辣妹居多」。

他更點出對正妹而言，最快建立信任關係的方法，就是透露工作小情報，讓女方覺得被在乎、被需要，此外，藝人與網紅試探尺度都是透過line電話進行，只要認爲對方接受度ok，就會進行調情並約砲，不過藝人比較不會把砲友當正宮，但網紅只要「體位習慣良好並談得來」，就有機會變成正宮。

眼見圤智雨公開男藝人和網紅約砲手法，網友紛紛留言：「男網紅真的很好約 只要不要長太抱歉，成功率達80%」、「雙方覺得利益交換合理就可成，還有要把自己包裝的夠好，讓人感覺不像單純約砲」、「生理需求是天性，不過在某些圈子已變成謀財工具」。