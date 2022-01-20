國民黨台北市議員羅智強的「希望公車」計畫，不到一周，全台已有11縣市、86位在野夥伴加入，其中前立委顏寬恒也參與此計畫，他喊話，「別灰心，為台灣，繼續拚」！

羅智強今（20）日在臉書寫下，「謝謝顏寬恒，委曲仍不忘傳遞希望」。羅智強表示，顏寬恒經歷了綠營的狂轟濫炸依舊戰到最後，成為這次選戰的遺珠，但在自己公布希望公車計畫後，收到了顏寬恒+1的電話，心中既心疼又感動，心疼的是，這次選戰，顏寬恒不斷被司法、媒體打壓，直到今天依然是政論節目討論的焦點，所受的委屈無人能及，雖然顏寬恒還在火深火熱的被清算，仍不忘送上希望。

顏寬恒則透過臉書喊話，表示這輛公車，乘載的不只是乘客，而是為台灣繼續打拚的信念；這輛公車，行駛的不只是路線，而是為台灣繼續奔走的意志。

「我們拚的，絕不會是高官厚爵，而是為台灣保有監督的力量。」為此，顏寬恒說當他看到羅智強的「希望公車」計畫後，義不容辭馬上+1。

顏寬恒強調，挫敗是一時的，但丟盔棄甲不是我們的作風，信念會永存在我們的心中，也感謝謝謝羅智強帶頭發起，並謝謝所有參與希望公車的跨黨派夥伴，讓在野力量一同上車，這班車的終點或許離我們還很遙遠，但我們不會灰心，因為路上還有許多支持者，正在沿途的站牌等待我們的到來。