指揮中心今天宣布疫苗護照上路，開放在國內進行使用，首波適用範圍包含八大行業，以及醫院與住宿式長照機構，將來出入相關場所都必須出示疫苗護照，供出入場所檢視。

指揮中心表示，明天（21日）起，前往歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院（觀光理髮、視聽理容）、特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等八大場所都應該出示完整的新冠疫苗接種紀錄，除數位版新冠病毒健康證明可供使用外，民眾也可用健保快易通App、紙本疫苗接種卡（小黃卡）替代。

此外，醫院及住宿式長照機構也同樣採納數位疫苗護照，衛福部長陳時中說，醫院、長照與原本宣布都一樣，都要完整接種才進進去，新的是八大的客人，包含服務人員都要完整接種疫苗，數位證明是工具，最大功能是被歐盟承認，國內數位證明、小黃卡都承認。都可以在國內證明使用，主要用途是與國外有認證在國外使用方便有效，在機場也會越來越多使用。在國內是多一個工具可以用。出入場合有需要時，不會因為小黃卡忘了帶而不便利。

至於數位疫苗證明未來會擴大到電影院嗎？以及台北市也有台北通，會有一些福利嗎？陳時中表示，目前強制要求在八大工作人員、客人都必須要接種兩劑疫苗，至於醫院、長照是必須要有。

陳時中指出，侯市長提到希望小學無法打疫苗的人要來使用，我們不反對，因為使用有每個地方覺得哪些地方重要的要用，有它的道理在。

至於個別餐廳要要求我們也不反對，但要是有集體行為，以公權力來用，我們就不贊成。

要跟台北通部分，我們是跟歐盟認證，還是要有一個最小揭露、可吸性、可遺忘性，符合的話就可以使用。