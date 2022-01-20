聯亞藥(6562)下午召開重大訊息說明會，發言人范瀛云副總表示，公司重組人類紅血球生成素生物相似性藥品UB-851第3期人體臨床試驗，完成期末數據分析，試驗結果合預期，後續將送件申請產品上市查驗登記BLA審查並申請台灣藥證。

聯亞藥UB-851三期臨床試驗期中分析結果顯示血紅素值平均改變量及紅血生成素週使用劑量(共同主要療效指標)已達統計意義，顯示具療效相等性。與原廠考藥物Eprex相比(在95%信區間內)。期末分析結果顯示，在臨床安全性方面，UB-851組別無抗紅血生成素的抗體產生，顯示UB-851長期使用的安全性與無免疫原性。

聯亞藥開發的紅血球生成素UB-851，適應症為治療腎性貧血症，三期臨床採多劑量、隨機雙盲及平行對照設計，以比較UB-851產品與衛福部食藥署核準的參考藥Eprex在療效、安全性與免疫原性的相似性。臨床試驗實際受試人數為204人，以2:1的比例分配在UB-851與Eprex組，試驗期間為24週，及UB-851續試驗期間至52週長期使用的安全及免疫原性。