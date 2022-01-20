大陸「中國消費者協會」20日發出「春節消費警示」，指隨著2022年春節日益臨近，商場、超市、旅行社、電商平台等經營者也紛紛推出各種各樣的優惠活動，但「低價不等於實惠」，消費者要理性看待商家的打折促銷行為，甄別所謂的「低價」是「真實惠」還是「設套路」，尤其要注意防範不法商家的超低價陷阱，理性消費。

中國消費者協會（以下簡稱「中消協」）列出四點提醒消費者，包括：一、低價「問題」食品安全風險高、營養價值低。中消協指，該協會曾於2018—2020年連續3年展開了農村集貿市場調查體驗活動，發現在售的食品中混雜著一些「山寨」食品和「三無」食品，由於這些「問題食品」大多使用不明原料，生產過程也不規範，食品安全難以保障。但因價格低廉，若消費者只關注價格就很容易「中招」。

中消協還引用大陸媒體公開揭露了低價水餃、低價肉丸的原料來源，發現個別速凍食品企業為降低成本，在銷售的豬肉水餃中添加雞肉，肉丸產品中添加雞脖泥、雞架泥等行為，且並未在包裝上註明。專家表示，使用雞脖泥、雞架泥等骨泥代替原有肉類的行為，本質是摻假和以次充好，會降低產品的營養品質和感官品質。

二、社區團購小心買到假貨和劣質產品。中消協指，社區團購自2020年末，隨著眾多知名電商平台入局社區團購業務，使社區團購得到迅猛發展，憑藉「遠低於市場平均水平的價格」，成功吸引大批社區消費者紛紛「跟團」。當前，社區團購可謂無所不包，從水果蔬菜到日用百貨，從餐飲服務到交通出行均有涉及。但在社區團購「光鮮」的背後，也存在著諸多問題，如商品品質差、虛假促銷、低價傾銷、退店保證金不退還等，其中低價低質問題最為突出。提醒民眾應仔細查看供貨渠道和供貨商資質，並且理性消費。

三、超低價促銷暗藏玄機，讓利為假，盈利為真。一些價格明顯不合理的低價促銷「貓膩」較多，看似讓利消費者，實則「放長線釣大魚」，用「免費、0元購、秒殺」等作為誘餌，誘導消費者上鉤。有的是產品免費贈送，但要使用該產品還需額外支付費用；有的是在消費者毫不知情的情況下就辦理了貸款或者分期付款；有的是誘導消費者充值大量的預付款。中消協提醒，消費者一要警惕商家的超低價甚至免費促銷行為，仔細辨別促銷的真偽，特別要了解是否附帶其他條件等。

最後，遠離「不合理低價遊」，當心「遊遊遊」變成「買買買」。中消協指，近年來，「不合理低價遊」引發的強迫購物、產品品質糾紛、侮辱消費者等問題時有發生，嚴重損害消費者權益，損害旅遊景區形象，影響旅遊行業的健康發展。不合理低價遊往往打著「團購價、旅遊補貼」等噱頭進行包裝，實際卻暗藏著損害遊客利益的「陷阱」，如在行程路線、交通工具、餐飲住宿等方面大打折扣，並在旅途中安排各種購物環節，或是在簽訂合同時將最精彩、需要付費的景點排除在低價團費之外變相加價。這些行為嚴重影響消費者的出行體驗，容易產生消費糾紛。

中消協提醒，消費者在選擇旅遊產品時，應拋卻貪圖便宜的心理，不能單純以價格為導向，要多關注旅行社的口碑以及旅遊產品的品質，同時考慮自身身體狀況和承受能力等因素。