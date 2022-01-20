台北W飯店新任總經理哲仁廷(Bastien Giannetti)深耕亞洲市場18年，足跡遍及越南、新加坡、印尼、泰國、俄國、香港、中國等地。

哲仁廷在2009年加入W品牌，於卡達的杜哈W飯店擔任Crystal Lounge酒廊的負責人，以餐飲為飯店業的起始領域，善用過往主修觀光及飯店管理的背景知識，發揮其管理長才與創意思維，後在俄羅斯聖彼得堡W飯店、廣州W飯店、香港W飯店皆繳出亮眼的成績，也是台北W飯店首位擁有W品牌經驗的總經理。

提及對台灣的印象，哲仁廷認為整體人文環境的感受是自由奔放且舒適平衡，他也提到，工作之餘，與其去有名氣的觀光景點，更想去造訪台灣豐饒的自然環境，像是去東海岸潛水，喜愛上山下海的他，也期許能以自身的體驗為台北W飯店注入新活力，迎接未來的挑戰。

哲仁廷過去於廣州W飯店任職餐飲總監時，曾創下餐飲每月平均收入逾新台幣4000萬，營收年增率30％的佳績，在2018年晉升香港W飯店總經理，帶領飯店創下逾新台幣23億營收，他有效的掌握成本和超水準的服務品質。

面對瞬息萬變的觀光旅遊產業，總經理哲仁廷強調，不論是新的國際飯店品牌加入市場、人才招募培訓、行銷策略整合或是營運成本的掌握，各式各樣的挑戰與變化都是激勵團隊不斷成長進步的正向動力，必須隨時保持彈性與適應力。喜歡求新求變、挑戰自我的他，也已做好充分的準備，勢必推出話題十足的品牌活動，帶領台北W飯店邁向嶄新的里程碑。總經理熱情地表示：「早已耳聞台北是個極具魅力且多元化的城市，也期待能貢獻過去累積的經歷，與團隊激盪出新的火花，打造更多W獨一無二的住宿與餐飲體驗。」