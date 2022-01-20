疫情稍緊張，相當多家庭今年春節仍決定在家圍爐，傳統台味年菜禮盒預購狀況，也比去年增加1成。微風超市Breeze Super不僅集合了君悅、六福客棧等五星飯店團圓年菜外，還特別以「傳家菜」為概念推出家宴，營造出「家的味道」。除推薦家宴中獨特的「布封竹地雞」外，過年前夕更獨家重磅邀請到，曾任電影《總鋪師》美食總指導、電影原著作者「台菜教母黃婉玲」，用家族美味的記憶、推薦6道最經典的台菜年味。

今年過年米其林主廚超市Breeze Super，以「福虎吉祥百匯盛典」為主題，預購年菜比起去年增加兩成備貨量。而由「台菜教母黃婉玲」親自領軍的家傳年菜，推出包含象徵福氣綿延留長的「紅燒羹」、代表感恩菜的「菜尾湯」，與極為費工的「鹽醃肉」，還有獲得美食推薦的「金醬肉」、「花生粽」等6大經典菜色，象徵福虎吉祥之意，即起至1月31日預購正式開跑。此外，大年初三到初五，黃老師更將親自來到微風超市南山旗艦店舉辦「台南小吃市集」快閃活動，將與他的學生一起呈現台南小吃的原貌。

微風超市Ｘ台菜教母－花開富貴甜湯。（微風提供）