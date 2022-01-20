【愛傳媒左化鵬專欄】1月16日下午，前往台北南海劇場，觀賞「迴響天橋～大漢玉集 說唱35年」歲末迎春公演。在京韻大鼓、西河大鼓的鼓聲引領下，我彷彿神遊了北京天橋下，聆聽了幾段相聲、評書和繞口令，耳朵忙不過來，簡直過癮極了。

1月16日是大漢玉集成立35週年。創辦人王友蘭、王友梅姐妹，率領第一代和第二代弟子，在台北南海劇場舉辦了歲末迎春公演，國內知名的說唱藝術家高維洋和林明等人也前來助陣。

王友蘭是第一位獲得博士學位的資深說唱戲曲家，也是國內首席的京韻大鼓藝術家，是駱派京韻大鼓在台灣的唯一傳人，她的妹妹王友梅是金鐘獎節目主持人，擅長相聲、京劇、黃梅調，是說唱藝術的全能演員。

16日的節目主持人由王友蘭、王友悔姊妹擔綱串埸。王友蘭演出京韻大鼓，説唱改編的臥薪嘗膽，她並和王文燕合作演出梅花大鼓，說唱改編的西廂記．拷紅。

王友梅表演了西河大鼓，說唱一段玲瓏塔繞口令。資深演員孫麗桃、和第二代傳人張鈺琪，林靜雯，合作演出樂亭大鼓，說唱古書與古人。

相聲大師魏龍豪的得意弟子高維洋，說了一段評書「蛤蟆算命」，故事諧趣，逗得全場哈哈大笑。他又和擅長相聲、雙黃、口技，聲音多變的資深舞台演員林明，合作表演了一段雙黃「說學逗唱」，兩人一捧一逗，不斷地丟包袱，聽眾掌聲和笑聲不斷。他們又和洪婕瑜、孫麗桃、鄭羽珊等人，合演相聲劇「都是一家人」，演的是失智老人在食堂的故事，內容精彩有趣，逗得聽眾開懷不已。

第二代弟子子李芷萱等五人，也合作演出了一齣相聲劇「五官爭功」，他們中最小的才小學一年級，初生之犢不畏虎，各個台風穩健，表現可圈可點。在傳統表演藝術，日漸式微的今天，我欣見大漢玉集，薪火相傳，代有傳人。

16日的表演，由京韻大鼓的「迎春曲」，揭開了序幕。最後的謝幕曲是京韻大鼓的「萬里春光」。在鼓聲盈耳中，我度過了一個愉快的下午。

作者為資深媒體人

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