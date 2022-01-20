我國太平洋友邦帛琉近期傳出本土Omicron病例，恐影響台帛旅遊泡泡發展。衛福部長陳時中今天表示，最快今天與交通部開完會後決定防疫對策，不排除會祭出更嚴格的管制，但認為目前帛琉疫情對國內影響仍相當小。

陳時中表示，我國最近一次與帛琉有班機往來是在1月5日，當時帛琉的疫情仍相當低，且截至目前我國內的疫情調查，都沒有發現與帛琉相關，因此台帛旅遊泡泡，目前應對國內社區感染影響不大。

陳時中指出，帛琉的疫情是在1月13日起開始發酵，是因來自關島的旅遊團帶進的境外移入個案，到目前已累積189位感染，而光是在一周內就出現157人確診，算是相當嚴重。

不過陳時中說，目前帛琉的本土病例僅9例，相對之下還算穩定，但必須看境外移入個案的管理情形，引此今天下午將與交通部觀光局、帛琉召開視訊會議討論，開完會後將決定台帛旅遊泡泡是否防疫升級，不排除祭出加嚴的管制措施。