近日美國佛羅里達州出現一則脫序新聞，NFL克里夫蘭布朗隊防守截鋒麥克道威爾(Malik Devon McDowell)竟一絲不掛在街上跑，然後衝進一家幼稚園，毆打試圖阻止他的警察，最後遭逮捕，將面臨刑事懲處，莫名其妙的行為讓人傻眼。

Brown’s Malik McDowell is down bad 😬



I’d say it was shocking if there weren’t at least 2 other videos of him attacking cops within the last 4 years.



It is believed somebody slipped him something prior to this incident. pic.twitter.com/DzQfvj7wxC — Sevach (@SeriouslySevach) January 20, 2022

一開始麥克道威爾先在附近的海灘裸奔，然後很理所當然的衝進一家幼稚園，校內老師看到此景立即打電話報警，接著警察火速趕到現場，但正要阻止麥克道威爾時遭到他一記衝刺爆推，接著退了幾步後再被亂拳攻擊，所幸沒有大礙。

最後他被6名警察包圍，壓制在地銬上手銬，他的辯護律師表示：「他可能吃了些不明物體，導致出現一些怪異行為。」而這已不是麥克道威爾首次犯法，過去他就是個問題球員，2017年曾因酒駕、夜店鬧事被捕，2019年更犯下毆打罪刑。

麥克道威爾今年25歲，身高198公分體重134公斤，相信這樣的龐然大物在街上裸奔肯定會吸引不少目光。他2017年在第2輪第35順位被西雅圖海鷹選上，與球隊簽下4年695萬美元合約，不過他在訓練營前就遭遇傷病麻煩，然後犯下刑事案件，完全沒為海鷹出賽。