美國職籃近期表現最強勢的球隊不是湯普森(Klay Thompson)回歸後的勇士，也不是中距離狂魔迪羅薩(Demar DeRozan)帶領的公牛，而是獨行俠！從2022年開始獨行俠打出了9勝1敗的亮眼佳績，其中強如勇士、公牛都是獨行下的手下敗將，期間甚至中止了灰熊氣勢萬鈞的11連勝，很難想像他們去年底還只是西區第8、全聯盟排名第16且勝率不到五成的球隊，究竟發生了甚麼變化呢？

首先是獨行俠傷兵名單近乎清零，開季獨行俠不少主力包含唐西奇(Luka Doncic)、波辛基斯(Kristaps Porzingis)以及哈德威(Tim Hardaway Jr)…等人都受到傷停以及疫情困擾，但如今獨行俠傷兵球員大抵歸隊，最新近況僅克勒貝爾(Maxi Kleber)以及布洛克(Reggie Bullock)兩人膝蓋不舒服列於每日觀察名單。

再來是獨行俠驚人的防守實力，根據NBA官網數據顯示，2022年只有獨行俠一支球隊的每百回合失分(DFFRTG-98.0)不到100分，排名第二的勇士(104.3)甚至比獨行俠被對手多得超過6分！獨行俠後場由拼命三郎布朗森(Jalen Brunson)以及常常在防守上被低估的唐西奇組成，兩人合作無間今年把對手三分命中率壓制在29.6%聯盟最低，是唯一對手場均三分進球數不到10球的球隊。至於內線防守方面，禁區的克勒貝爾、波辛基斯和鮑威爾(Dwight Powell)都是善於封阻且腳步靈活的鋒線球員，在球隊後衛趨前壓迫的同時，三位高個子能夠適時的踏出禁區幫忙防守，又可以迅速地回到內線護框或是爭搶籃板。

獨行俠只要維持球員健康再加上維持近期的防守能量，相信本季很有機會衝擊聯盟西南組甚至西區冠軍，喜歡運彩的朋友們，除了獨行俠『西南組冠軍』2.75倍以及『西區冠軍』14倍的賠率可以考慮長期投資之外，也可以藉由獨行俠優質的防守去逐場投注『小分』，根據統計獨行俠近十場的比賽有高達九場開出小分賽果！