文化大學社科院長趙建民今於兩岸關係展望研討會指出，北京對台新政策有「一變三化」；一變是改革開放後的「和平統一」政策恐怕要改變了，去年共機侵入我航空識別區近一千次，現在兩岸是「準戰爭邊緣」。三變化包括統一目標近程化、武力威懾常態化及反對台獨國際化。年底中共二十大將填空「新時代黨解決台灣問題總體方略」，統一提上日程為首要觀察。

台北論壇基金會20日舉辦2022年兩岸關係展望研討會，台北論壇基金會執行長楊永明主持，趙建民主談。趙表示，去年兩岸關係有四項「不對稱的對撞結構」：首先，美國民調派兵援台支持度首度超過五成，這對台造成很大誤導。第二是年底中共二十大將填空「新時代黨解決台灣問題的總體方略」；此為中共去年通過的第三份歷史決議將習近平的兩岸政策概括。年底二十大將系統性提出總體規畫，且必定圍繞統一。

第三，反中選舉結構已形成，多數人不認為中共會訴諸武力、相信美國會來救。最後是國際反中冷戰聯盟成形，不一定會跟台灣反中掛勾，但我方會形成民主聯盟幻想。

趙建民提到，最近與陸委會高層吃飯，建議政府兩條路線，若決定和平政策，兩岸妥協；若決定「戰」就恢復徵兵，但現在政府是想要和平政策，但都是對撞作為的重大矛盾。

今年北京對台政策重點，他強調，「統一提上日程」是今年二十大首要觀察，北京最近開始提「完全統一」，解決台灣問題總體方略的核心是「促成國家完全統一」；跟過去和平統一肯定不一樣。同時，是否繼續提「和平統一」，海協會副會長孫亞夫提戰爭的可能性存在，和統談判破裂還得武力，大陸官員不會亂講話。

趙建民結論，今年處在去年危機年之後跟前危機的中間，但今年逢中共二十大，對習近平來說空前重要，因此不會有大事，一定求穩。而台灣要求尊嚴，故對中反感，但忘了大陸對外政策一樣追求尊嚴，且追求150年了比台灣更久，現在習正要恢復。他提醒，化解兩岸僵局，今年還不晚，但過了今年越來越困難。