韓國證券集中保管公司(KSD)20日表示，海外投資熱潮方興未艾，韓國投資者持有的外國證券商品，結算至2021年底時，投入金額創下歷史新高。

韓國集保指出，截至2021年底，當地投資人持有的海外股票以及債券，價值共約1006億美元，年增率近40%。其中，以海外股票金額最多，有近780億美元，年增率達66%。

海外市場中，又以美國股票最獲得韓國投資人青睞，共握有678億美元左右，年增率約82%，占以上全部海外總持股的8成7。第2名是港股，不過僅投資31億美元，持有約27億美元的日本股票緊追在後，中國大陸則是有約24億美元。

個股中，美國電動車巨擘特斯拉是韓國投資者首選，持股規模達155億美元，蘋果的50多億美元位居第2、再來是美國晶片設計大廠NVIDIA的31億美元，以及微軟23億美元。

同時，2021年韓國投資人在海外股票與債券交易量，年增率大增52%，達4907億美元並創新高。另外，通過韓國集保結算的海外股票，總值為3985億美元，為2020年的兩倍。其中，美股占9成3，特斯拉與蘋果交易量，分別是341億美元以及110億美元，分居冠亞軍。