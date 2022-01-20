美國科技股跌跌不休，但近期亞股表現較美股領先，短線累計跌勢已大之下，今天台股逢低買盤承接，台積電(2330)、鴻海(2317)、金控股等大型股盤中向平盤靠攏，一度站回月線，終場18218.28點作收，小跌9.18點，跌幅0.05％，成交金額2383.87億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，半導體微影設備廠艾司摩爾(ASML)在法說會提及，2022年半導體產業維持供需吃緊，終端市場強勁需求為ASML客戶帶來量產更多晶圓的壓力，尤其台積電2022年資本支出高達400～440億美元，將積極擴建5奈米與3奈米等先進製程產能，顯示整體半導體產業在2022年仍將維持前兩年的強勁水準，短線因Fed轉趨緊縮，導致科技類股表現弱勢，尤其半導體族群跌勢更加沉重，但預期在強勁基本面加持之下，半導體族群仍將維持多頭格局不變，短線快速拉回後，等待Fed轉緊縮的利空消化，仍將成為後續指數反彈時的領頭羊，因此近期快速拉回時仍可逢低承接。

蔡明翰認為，Fed轉緊縮腳步加快，導致短線外資在台股操作轉趨保守，現貨由買轉賣，但期貨空單並未大幅波動，且長線指標借券賣出餘額也維持低檔，顯示外資短線雖Fed的利空而轉賣，但中長線外資心態並未轉為悲觀，而內資相對外資更加樂觀，本土投信操作持續買超，政府基金在近期指數拉回時持續加碼護盤，融資餘額因市場恐慌而驟降，整體而言內資籌碼有利多方，將給予指數下檔支撐，但外資仍因Fed轉緊縮而保守操作，短線指數將難有強勢表現機會，並且即將面臨農曆年封關，就過往紀錄觀察，指數表現將轉為量縮且震幅縮減，因此短線仍以震盪整理為主，需等待年後不確定因素消除之後，指數才有較大的表現空間。