Gartner最新報告指出，2021年全球半導體產業營收首度衝破5000億美元大關，主要動能不外乎去年半導體產業大爆發，只是，本次因護國神山台積電(2330)為純晶圓代工廠，故未未納入評量，前三名分別為三星、英特爾、SK海力士，台系廠商則以聯發科(2454)進步到第七名，為台灣廠商中最搶眼的。

研調機構Gartner數據指出，2021年全球半導體總營收達到5835億美元，年增加25.1%，更是首度突破5000億美元大關，主要動能為去年半導體產業供不應求，強勁需求及物流和原料漲價，推升半導體平均售價上揚。

值得注意的是，本報告並未將晶圓代工廠台積電(2330)納入評量。結果指出，第一名為韓國三星，其受惠記憶體銷售成長，去年營收達759.5億美元、年增加31.6%，超車英特爾，躍升2021年半導體龍頭；英特爾以731億美元，緊追在後，為第二大半導體廠；SK海力士去年營收為363.26億美元，為第三大半導體廠；美光（Micron）去年營收284.49億美元，為第四大半導體廠；高通去年營收268.56億美元、位居第五名；博通營收187.49億美元，則為第6大半導體廠。

至於去年營運暴衝的聯發科(2454)，2021年受惠於5G智慧機出貨暢旺，全年營收為174.52億美元，在全球排名第七，相較2020年往前推升一個名次。

第八名、第九名、第十名則分別為德州儀器、輝達(NVIDIA)、超微(AMD)，全年營收為169.02億美元、162.56億美元以及158.93億美元。