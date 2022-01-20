4年一屆的亞足聯女子亞洲盃今晚開踢，我國女足繼2008年第16屆越南亞洲盃後，相隔14年，暌違三屆，終於如願以償重返決賽圈，本屆賽事為第20屆，由印度作為東道主，同時也將作為明年女子世界盃的亞洲區資格賽。中華女足將與中國女足在揭幕戰交鋒，全力拚搶首勝。

本屆女子亞洲盃，參賽球隊由前4屆的8隊擴大為12隊，主辦國印度和上屆前3名的日本、澳洲、中國，不需要踢資格賽直接晉級，另外有28隊分為8組進行資格賽，各組首名獲得參賽權。中華女足在資格賽分在A組，同組有巴林、寮國和土庫曼(因故棄權)，中華女足分別以4:0戰勝寮國、2：0輕取巴林，兩戰全勝首名晉級，其他晉級球隊包括越南、印尼、緬甸、南韓、菲律賓、伊朗和泰國。

12支參賽球隊經過抽籤分成3組進行小組賽，各組積分最高的前2名，加上兩支小組最佳第3名，晉級8強淘汰賽。中華隊與中國、印度、伊朗分在A組；B組為澳洲、泰國、菲律賓、印尼；C組是日本、南韓、越南、緬甸。

明年的女足世界盃同樣擴大規模，參賽球隊由24隊增加為32隊，亞洲區有5個名額，由於澳洲和紐西蘭是明年的合辦國，兩隊都以主辦國身分取得參賽資格，因此今年的女子亞洲盃，除了澳洲以外名次最佳的前5支球隊，即可取得女足世界盃入場券。除此之外，還有3張附加賽門票，由10支未能在各洲資格賽晉級的球隊爭奪，亞洲、非洲、中北美洲及加勒比海和南美洲各2個名額，大洋洲和歐洲各1個名額。

換句話說，中華女足除了力爭在亞洲盃踢出好成績外，還要力拚最後4強以保證一席女子世界盃資格；假如8強止強，5、6名之爭仍可望收下一張入場券；較壞的情況則是落入7、8名只能爭奪難度更大的附加賽，但最最重要的前題，當然是必須從小組賽脫穎而出。

中華女足在1977至1981年曾寫下女子亞洲盃三連霸，但在中國、北韓和日本等女足相繼崛起後，最佳成績只在1989和1999拿下兩次亞軍。中國女足則是從1986至1999締造難以超越的七連霸，並在2006年決賽PK戰擊敗首度參賽的地主澳洲女足，收下隊史第8次冠軍。

中華女足近6次碰上中國女足全敗，包括2000年東京奧運資格賽負0:5、2019東亞錦標賽先後在資格賽和決賽圈負0:2和0:1、以及2018年雅加達亞運4強負0:1。中華女足本屆有兩名旅日門將蔡明容和程思瑜歸隊助陣，期盼在小組首戰碰上實力強大的中國女足能有良好發揮，至少以不敗為目標。在A組中華女足的目標是地主印度女足，兩隊將在1月23日22:00交手，去年中華女足在一場友誼賽中以0:1不敵印度女足，這次印度女足有主場優勢，無疑是一場硬仗。中華女足面對中東球隊則有不錯的紀錄，近兩次在奧運資格賽對上伊朗女足都贏球，因此1月26日22:00對伊朗女足的最後一場小組賽，是必須拿下3分的關鍵之戰。