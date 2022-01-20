電競英雄聯盟中國賽區（LPL）本週進入第2週賽程，本週日（1/23）安排有3場比賽，參賽隊伍包括WBG戰隊、AL戰隊、皇族RNG、iG戰隊、滔博電競、V5戰隊，其中WBG、AL及V5等隊伍都有台灣選手效力，比賽精彩可期，千萬別錯過。以下是相關分析：

1/23（日）15:00 WBG戰隊 @ AL戰隊

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先說WBG，上週兩場比賽對上WE、BLG，取得1勝1敗的成績，其中與強隊BLG的比賽，雙方打得有來有往，WBG上路TheShy在第1局打出4／2／10（擊殺數／死亡數／助攻數），KDA值7.0，拿下該局MVP；全場WBG打得相當積極，可惜打野SofM的狀態不佳，個人在第2局及第3局，僅繳出0／3／3及1／3／5的成績，最終WBG以1：2苦吞一敗。再說AL，上週兩場比賽對上LGD、OMG，同樣取得1勝1敗的成績，其中與OMG的比賽，雖然最終AL以0：2落敗，不過來自台灣的下路選手Betty，兩局共打出7／4／17的成績，KDA值6.0，表現不俗。觀察WBG及AL兩隊上週的比賽，本場比賽WBG的實力略勝AL一籌，但SofM近況不佳，另一方面AL有來自台灣的中路選手Maple回歸並與Betty搭檔，兩支隊伍實力一減一增，算是勢均力敵，有機會打滿3局，推薦大2.5（局）。

1/23（日）17:00 皇族RNG @ iG戰隊

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先說RNG，近期狀態不錯，開季前3場比賽，收獲2勝1敗的戰績，唯一的一場敗仗，是在春季賽開幕日以1：2的賽果，敗給開季取得3連勝的趣加鳳凰（FPX）；新賽季RNG原上路選手Xiaohu回歸中路位置後，看來實力未減，越打越好，前場比賽對上TT，Xiaohu連拿2局MVP，個人打出第1局11／4／5、第2局8／2／5的表現，帶領隊伍拿下勝利。再說iG，隊伍重組後啟用多位新人，這些新人幾乎都是LPL的替補或是來自LDL（LOL Development League，發展聯盟）的選手，年齡多數只有18、19歲，雖說年輕選手反應快，但LPL的比賽經驗少，當隊伍處在逆風局或是戰況膠著的時刻，不容易逆轉戰局，為隊伍帶來勝利。本場比賽，選手經驗豐富且近況佳的RNG，對上年輕、LPL經驗略少的iG，看好RNG能輕鬆拿下比賽，推薦RNG讓1.5（局）。

1/23（日）19:00 滔博電競 @ V5戰隊

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先說滔博電競（TES），與台灣選手Karsa解約後，引進前FPX打野選手Tian入隊，不過Tian的加入似乎未能讓TES在新賽季取得更好的成績，開季首戰以0：2不敵RA，追根究柢，有很大的原因是雙方打野的差距，若Tian無法將狀態調整好，TES春季賽的戰績恐怕不會理想。再說V5，過去LPL的墊底隊伍，新賽季不僅有對TES知之甚深的Karsa加入，更引進Rookie（前iG中路）及Rich（前LCK農心紅軍NS上路）等知名選手，這支嶄新的隊伍，在開季首戰對上WE的比賽中展現精彩的中、野配合，幫助隊伍以2：1取得勝利。本場比賽，看好Karsa能帶領全新的V5取得勝利，推薦不讓分V5勝。