台南市新市區公所20日舉辦歲末年終關懷活動，除了有熱鬧表演、健診、義剪，因為今年捐助贈品及救助金者踴躍，每戶低收入戶可獲得2萬元大紅包。（劉秀芬攝）

台南市新市區公所20日舉辦歲末年終關懷活動，除了有熱鬧表演、健診、義剪，因為今年捐助贈品及救助金者踴躍，每戶低收入戶可獲得2萬元大紅包。（劉秀芬攝）

台南市新市區公所20日舉辦歲末年終關懷活動，除了有熱鬧表演、健診、義剪，因為今年捐助贈品及救助金者踴躍，每戶低收入戶可獲得2萬元大紅包。（劉秀芬攝）

台南市新市區公所20日舉辦歲末年終關懷活動，除了有熱鬧表演、健診、義剪，因為今年捐助贈品及救助金者踴躍，每戶低收入戶可獲得2萬元大紅包，收到禮品大包小包拿不完。

新市區公所區長潭乃澄表示，此次低收入戶捐贈救助金共收到165萬9600元，低收入戶計89，除公費收容者發放現金1000元外，餘66戶每戶發放救濟金2萬元；活動另發放各慈善團體及寺廟捐贈物資，包括毛毯、年菜兌換券、麵食、白米及嘉皇工業禮金採購之年菜，每戶領取物資時價約4500元。

其中桂田酒店董事長朱仁宗以父親朱炎田及母親朱張月桂名義，捐贈50萬元經費作為新市區急難救助、新市國小、大社國小教育學習扶助經費、低收入戶中秋節暨歲末關懷禮金使用。

在地嘉皇工業老闆蔡聰男長期關懷弱勢，今年也捐贈33萬元，另贊助經費供公所購買春節年菜；新市區老人福利協進會顧問洪明水也捐贈23萬7600元；在南科附近有多處建案的邰欣地堡建設公司也捐贈18萬元。

為讓新市區弱勢家戶安心温暖過虎年，公所特商請曼都髮廊新市店義剪、新市區衛生所X車健檢、郭芝麟書法團隊5位老師現場春聯揮毫及奇美醫療財團法人奇美醫院義診暨冬季足浴包製作講座。

為鼓勵弱勢家戶前來參與活動，新市區公所精心規畫熱鬧表演及「虎氣抽獎」，獎品有32吋電視機、烘碗機、燜燒鍋及高級碗組，因為物資太多，許多低收入戶一次搬不回去，只好打電話叫親友或是里長、里幹事幫忙。