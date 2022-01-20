愛妻許下願望，男子為她進行陽台大改造。（翻攝臉書社團《家裡裝修經驗分享》）

年終歲末要進行大掃除，順便還可以替住家來個大改造。臉書社團《家裡裝修經驗分享》分享一段影片，因為老婆許願，想要一個「有鞦韆、可以看電影的陽台」，男子於是DIY大改造，最後成功打造出絕美陽台。不過不少網友卻直言：「看起來很美但打掃起來要命」，很狠戳破浪漫美夢。

臉書社團《家裡裝修經驗分享》分享一段影片，片中男子旁白：「老婆說，他想要一個有鞦韆、可以看電影的陽台，額，這個好像難不倒我，那就開始吧」，接著男子開始DIY大改造，鋪設防水木柵欄、防水木地板、擺設植物、架設鞦韆，擺放投影機、螢幕等，最後成功打造出老婆想要的「有鞦韆、可以看電影」的絕美陽台。

眾多網友看完這1分40秒影片，驚呼：「好美好浪漫喔」、「有這種老公真是幸福呀！」、「這老婆太幸福了」「好有創意！巧手！漂亮！」、「真羨幕，好男人有創意」。

不過，也有人直接點破：「看起來很美但打掃起來要命，只能拿來拍拍影片用實用性很低。」、「漂亮是漂亮，但是完全不實用，灰塵多、難整理！」、「現實一點….三天後就佈滿灰塵了⋯⋯」、「下雨刮風就爽快了」、「這種花式陽台，颱風來一趟就知道了」、「沒錯。下雨颳大風是很慘的，要加氣密窗這樣就只要用吸塵器清潔，這樣就會很棒棒。」、「我最擔心就是鞦韆突然掉下她半身不遂。不要誤會我是酸葡萄，我的陽台比這個強上百倍。」。