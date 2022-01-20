全球經濟在2021年繳出亮麗成績單，儘管疫情拖累經濟成長力道，但在國際商品貿易穩健成長、疫後新生活驅動新商業模式的帶動之下，全球經濟持續穩健成長。歷經2021年反彈，美國聯準會縮減購債規模以及各國逐步縮減財政刺激方案，資金派對已進入尾聲，展望2022年，全球經濟增長速度逐步放緩，花旗預估全球經濟成長率將從2021年的5.6%，放緩至2022年為3.8%；美國經濟成長率則從2021年的5.5%，放緩至2022年為3.5%；中國經濟成長率也從2021年的8%大幅放緩至4.5%。

花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，從歷史經驗觀察，過去17次Fed首次升息後股市表現平均上漲5.3%，因此，不須過度擔憂升息對股市的影響，適度修正有助於市場長期穩健發展。

隨著美國薪資強勁成長和失業率持續降低，花旗集團預估，美國聯準會最快將於2022年3月啟動升息循環，全球通膨率2021年為3.2%，2022年預估為3.3%。曾慶瑞表示，預期企業獲利持續朝向正面發展，可望於2022年支撐全球股市，股優於債的投資主軸不變，聯準會升息、通膨疑慮以及供應鏈等議題，將持續干擾市場，預期股市震盪將提高。

債市佈局，預期聯準會升息，市場波動加劇，在資產配置的前提下，債券防禦功能不可或缺，美元為主、人民幣計價為輔的投資等級債，可依投資人風險屬性作適度配置。貨幣方面，受惠於升息及經濟復甦，美元可望延續強勁走勢，人民幣表現亦預期相對強勁。

展望金虎年，曾慶瑞建議聚焦「T」、「I」、「G」、「E」、「R」五大投資主題，掌握2022年投資先機。1.Technology：科技股持續引領風騷。疫情加速了全球科技產業的發展，居家辦公、線上學習等，激發了市場對於通信基礎設施、個人電腦及消費類設備的需求，其中半導體產業迎來了新的發展契機。隨著數位轉型不斷深化，5G的應用更有助於半導體產業蓬勃發展，5G技術不再侷限於智慧型手機，更擴大應用到筆記型電腦、電視、先進物聯網設備、汽車、工廠自動化和消費電子產品，預期2022年資訊科技產業獲利可望持續創新高，科技產業將持續扮演經濟復甦的火車頭。2.Inflation：通膨升溫但不失控。2022年通膨依舊是牽動金融市場的關鍵因素，隨著供應鏈短缺、薪資增長推升通膨持續上漲，美國去年12月通膨年增率飆至7%，連續三個月衝破6%，更創下近40年以來最大增幅，2022年通膨壓力仍在，全年升溫卻不失控，預估2022全年通膨率為3.3%。為抑制通膨，聯準會可望於3月開啟動升息循環，預期為市場增添短期的波動，但考量通膨因素，實質負利率的環境延續，結合企業獲利持續增長，股市預期仍有上漲的動能。3.Green Energy：綠能主題長線可期。全球政府與企業加速凝聚2050年淨零碳排共識，美國進一步推動潔淨電力績效計畫(CEPP)，以因應氣候變遷挑戰，預計2030年前清潔能源占比從40%提高至80%，電動車、氫燃料電池等新能源動力汽車佔美國汽車銷售量將從3%，大幅提高至50%；美國並計畫2030年碳排放量，將在2005年基礎上大幅減少50%至52%，歐盟及中國亦相繼宣示提高潔淨能源佔比以及調降碳排。在政策面及需求面的帶動下，花旗集團長期看好綠化世界的投資主題，預期以綠能為首的主題包括新能源、電動車等題材在2022年仍具投資潛力。4.Earning Forecast：企業獲利持續支撐。受惠於寬鬆貨幣政策、政府財政刺激措施以及企業獲利大幅上揚，美國股市在2021漲勢凌厲，全年大漲27%，創下連續三年兩位數漲幅的表現。展望2022年，美國市場面臨聯準會政策轉向、企業獲利成長趨緩以及通膨升溫等多重挑戰，曾慶瑞分析，儘管美國經濟成長將放緩至3.5%，就每股獲利預估，2022年美股EPS可望達9%成長率，相較於非美國市場6%的成長率，預期美國市場依舊扮演全球股市領頭羊的角色。相較於中小型企業，大型企業財務體質及基本面相對強健，美國大型股獲利穩健，波動性較小，可望延續2021年多頭走勢。5.Risks& Reshape：留意風險重整投資組合。儘管整體經濟復甦態勢不變，曾慶瑞分析，全球通膨是否持續升溫，以及中國經濟成長趨緩、美中貿易關係、供應鏈中斷、歐洲能源危機等等都是牽動金融市場走勢的關鍵風險，更需仰賴多元配置的投資組合來降低市場波動。舉例來說，「股6債4」的投資組合，在過去10年平均報酬率達7.3%，雖然比不上股市投報率，卻能達到分散風險，兼顧長期報酬和波動管理，穩中求勝。