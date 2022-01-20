挪威電信(Telenor)周四指出，已經與亞馬遜雲端業務公司AWS進行合作，加速挪威電信系統的現代化，加大雲端技術的使用力度，為專業客戶提供5G和低延遲的資料服務。

執行長Sigve Brekke表示，將與AWS合作，為特定產業包括製造業、物流和汽車業開發新產品。

Brekke說，將為下一波成長預做準備；從製造業到醫院，客戶的一個關鍵賣點是雲端運算支援的「邊緣」技術所帶來的低延遲，並帶來5G服務。

挪威電信為1.72億個客戶提供服務，其收入大約一半來自亞洲，一半來自北歐地區。去年該集團宣佈與Alphabet的谷歌雲端建立獨立的合作關係。

執行長指出，亞馬遜在網路元件方面非常強大，而谷歌雲端的合作則更注重產品和分析。

挪威電信和AWS已經共同為客戶提供解決方案，例如挪威國防部隊物資機構的專用5G網路原型，以及為企業客戶提供專用網路。雙方還計畫在4G範圍提供附加服務。

Brekke說，今後將更加專注在商業客戶的服務，並表示該公司在挪威的商業部門表現堅強，但在亞洲和北歐地區則不是那樣。