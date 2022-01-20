PIDA(光電科技工業協進會)今針對台灣光電科技產業發展，提出2個重點，董事長邰中和今表示，台灣人才空洞化迫在眉捷，這是發展的困境，其次是隨著第三類半導體的發展，如何擴大台灣在設備和材料產業的量能，則是機會。

邰中和表示，套句官員說的話，目前台灣「生不如死」，意指生育率不如死亡率。如何有效利用人才，要從從供給面著手，東南亞華僑有3500萬人，台灣雖然沒有美國就業市場那麼有吸引力，但可以擴大局布優勢，例如以半導體和新興產業吸引人才。以東南亞華人作為吸引人才的優先選向，創造台灣的吸引力這是政府該做的事。

其次是擴大台灣設備和材料產業的量能。台灣應該善用「局」的優勢，例如溼製程和檢測等。台灣在高端應用的設備要突破比較困難，因為國際品牌大廠已經走在前面，但台灣可以從元件和模組的供應商來著手，進一步建立產業鏈，再走入系統。台灣在第三類半導體和電動車的設備領域，應該可以有一些想法。隨著設備調校進步，再將人才融入。

PIDA執行長羅懷家表示，2021年由於全球疫情逐步趨緩以及各主要經濟體推出大規模的刺激方案，全球經濟需求仍呈現穩健回升的態勢，所以台灣光電產業在2021年度的產值較2020年度呈現正成長，其中又以平面顯示器因為宅經濟興起等因素，在2021年度的產值較前年大幅增加，重新站回兆元俱樂部。2022年雖然各國對於未來景氣展望趨向樂觀，加上元宇宙議題發酵及國內業者積極針對5G、人工智慧、遠距服務及自駕車等新興科技進行投資，所以雷射、光通訊、感測器及車用鏡頭等相關產業應會持續成長；另外綠電、Mini/Micro LED應用等需求，可讓平面顯示器、LED及太陽光電等產業成長；但美中角力、Omicron疫情變化，成熟市場對於通膨與財政緊縮政策、以及油價與原物料價格上漲等因素亦將會影響2022年度的台灣光電產業走勢。台灣2021年度光電產業的產值為新台幣1兆6717億元，較2020年度總產值1兆4328億元，年成長率16.7%。