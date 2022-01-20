學生向教育部政務次長蔡清華介紹版畫類特優作品。（復興商工提供）

世紀罕見的疫情影響全世界，生活的模式因此而有了許多的不同，就像青年學子被迫的居家線上課程，改變了過去傳統學習方式，但也帶來全新的思考角度。世界的劇變，在繪畫創作美學上自然也有了許多不同的想法。以這次全國學生美展脫穎而出的特優作品，疫情下的新思維與反思角度，反而成就了不少的優秀作品。其中復興商工美術科，再次在學生美展高中專業美術班組，榮獲西畫類及版畫類的雙料冠軍。

西畫類特優作品以因疫情影嚮的居家生活一景為表現內容，陳品頤同學以母親在家午休為描繪的主題，作品以專業油畫呈現，透過精細且複雜的描繪，一筆一畫表現優美的古典色調，將疫情底下居家生活中美好的一刻，透過特殊的觀察而有了不同的創作角度，把平凡在家休息的一刻，繪畫提昇成藝術作品，尤其是在作品中各項物件的繪畫寫實表現不凡。

版畫類特優謝嘉安同學說明其創作歷程，運用所學習到專業的單版複刻技法多色套印變化，構圖上表現出年青人活潑的創作想像，以自已的頭像結合霜淇淋的餅乾甜筒，讓青春自畫像有著像冰淇淋漸融化的質地模樣，有趣而發人深省，企圖想要透過超現實的一景，感受因疫情影嚮時間彷彿暫停的感受，來表現對現在社會疫情隔離的時空想像。

教育部所舉辦的全國學生美術競賽，距今已是七十個年頭，據復興商工王志誠校長敘述，每年參與學生美展的競賽，因為加分升學的因素，所以參加的學校愈來愈競爭激烈，以復興商工參加學美競賽的學生而言，必須先取得代表學校的十個名額，再參加新北市的甄選，最後在新北市各區得到前三名，才有資格再參加全國的競爭，過程可以說是非常不容易，復興商工雖說是常勝軍，但像美術科連兩年兩類都拿到全國特優(第一名)，確實是非常不容易，綜觀來說這是三方共同合作才能得到的優秀成果；就是學生熱情加上學校及老師的指導，再加上家長支持，才有這樣出色的表現。