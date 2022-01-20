夫妻買房，房子要登記在誰名下常令雙方起爭執，一名人妻抱怨，她和老公打算一起出錢買房，不料婆婆竟在她面前提醒兒子保護自身權益「買房子不能寫老婆的名字」，讓她相當傻眼，網友也搖頭直呼，「妳婆婆有出錢嗎，通常沒本事出半毛錢的意見最多」。

一名人妻在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文表示，她和老公最近打算買房，開心的與婆婆分享，不料婆婆得知後，直接當著她的面對老公說，「買房子不能寫老婆的名字，要保護自己」，讓她相當傻眼。

該名人妻嘆，婆婆這番話讓她很受傷，「有種被當成外人的感覺」，而且她明明也有出錢買房，為何房子不能登記在她的名下或共同持有，無奈求助「應該怎麼回覆才好」。

不少網友看完也搖頭，紛紛留言表示，「有些婆婆很自私，怕房子登記媳婦名字，但女兒就不一樣，會說要登記女兒名字」、「你對你婆婆來說就是個外人，所以你也不用在乎一個外人的看法，你老公怎麼想比較重要」、「妳婆婆有出錢嗎，通常沒本事出半毛錢的意見最多」。

也有網友提供解法，「妳有出錢，房子當然要寫夫妻倆的名字啊」、「夫妻共同持有吧，公平」、「如果結婚前沒辦夫妻財產分開，婚後買的房子就是共有的，不用一定要登記誰的名字」、「婚後買房是共有的，沒寫你的名字也沒差」、「婚後財產是兩人共有，如果離婚的話一人一半，不用擔心權益受損」。