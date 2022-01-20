台灣本土疫情捲土重來，今日又有13例確診，且從桃園燒到高雄，令民眾相當擔憂，開始預約接種第三劑疫苗。46歲藝人星卉18日特地早起前往注射莫德納第三劑，並透露接種12個小時後，出現4種副作用。

星卉18日下午在臉書表示：「今天一大早去打了第三劑～現在我覺得越來越有安全感了～AZ+ AZ+ Moderna（莫德納）。」同時曬出自己跟小黃卡的合照，呼籲大家：「還沒打的趕快預約喔，希望不要再有不舒服，保護自己就是保護他人。」

演藝圈好友謝承均在底下好奇發問：「有副作用嗎？」釣出星卉回應：「12小時後打針的那隻手會很痠、會頭痛發燒，但吃止痛藥可以壓下來，會疲倦想睡覺，不過這次我喝很多很多的水，到目前為止感覺比我之前打AZ好很多……趕快去打，增加保護力喔～」部分網友看完，也留言分享自己接種第三劑疫苗的感受：「兩劑AZ加莫德納…莫德納比較有副作用」、「我打三支moderna（莫德納）都沒有什麼副作用」，看來每個人都有不一樣的反應。

事實上，星卉去年10月接種第二劑AZ疫苗時，以為會跟身邊的朋友一樣沒事，想不到竟不舒服到掛急診，趕緊以自身經驗呼籲：「別人沒事不代表你沒事，請多喝水多補充維他命C，有嚴重狀況請馬上就醫」，仍鼓勵大家踴躍地去打疫苗，保護自己也保護家人。

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