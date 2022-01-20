南韓24歲知名網紅宋智雅，憑著精緻臉蛋、火辣身材與高超的穿搭技巧，讓她在網路上受到大批粉絲追隨，近期還在南韓戀愛實境節目《單身即地獄》中演出，使她人氣直衝天際。不料，近期她卻爆出「穿假貨」的爭議，還被媒體爆出業配拿「天價酬勞」，再度引起網友熱烈討論。

宋智雅在實境節目《單身即地獄》中總是一身名牌現身，她也經常在個人經營的社群媒體上曬出炫富影片及照片，讓不少人誤以為她是「白富美」，沒想到近期卻遭網友踢爆身上的名牌全是假貨，對此宋智雅也發出手寫信坦承錯誤並向大眾道歉，但網友依舊不放過她，還挖出她所住的豪宅也是租的，甚至還是大陸經紀公司出的錢，讓她完美形象瞬間崩盤。

而隨著事件持續延燒，今（20）日韓媒《@star1》又跳出來爆料，指稱宋智雅經紀公司所開出來的IG貼文業配價碼，一篇竟高達3000萬韓幣（約新台幣70萬元），若是在YouTube影片中業配露出，則是8000萬韓幣（約新台幣186萬元），驚人的酬勞甚至超越許多大咖明星，讓媒體忍不住直呼「比巨星還過份」。但即使如此，仍有不少廠商爭相與宋智雅合作，目前竟已排到5月份了。

另外，宋智雅近期還收到冰淇淋的業配貼文及YouTube廣告合作邀約，當時她的經紀公司開出9000萬韓幣（約新台幣209萬元）的驚人價碼，同樣高出許多線上明星，讓廠商不得不打退堂鼓，令人瞋目結舌的金額也因此曝光。