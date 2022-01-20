國民黨地方首長近來陸續遭到檢調和監委調查。前國民黨副主席郝龍斌以當年選台北市長，父親郝柏村不斷被攻擊為例，提醒國民黨對民進黨的抹黑打壓要「唇亡齒寒」，再不團結起來一起面對這種司法不公、媒體不公、濫用行政資源的狀況，「下一個就會是你」。

郝龍斌今天接受專訪表示，當初他在準備參選台北市長之前其實很猶豫的，主要原因是當時民進黨在打拉法葉艦弊案，擔心會攻擊他父親，「我當然知道，如果我出來選，這個事情絕對會被拿來擴大講，甚至在選舉最後說不定就是來處理我父親，就像現在他們現在處理顏家一樣」。

當時郝柏村把他找去，問他是否考慮要選？郝龍斌回說「還沒有決定」，但知子莫若父，郝柏村問他「你是不是擔心拉法葉艦，弄你爸爸什麼的？」，最後他跟郝龍斌說，「你放心，真金抹不黑，木炭漂不白，你爸爸做的所有事情，絕對不會讓你蒙羞」。

郝龍斌回憶，當時郝柏村告訴他，選舉就像打仗一樣，不可能沒有死傷，要他檢視自己會不會被人家抓到不該做的事情，如果沒有「人家攻擊你爸爸，你爸爸就算受一點傷，也沒關係，這就是打仗，重要的是，你要打，就把山頭給我打下來」，這也是後來他決定參選的關鍵。

果然，他參選後，攻擊他的很少，全部都在攻擊郝柏村，甚至連家裡水電費都被謝長廷拿出來講，其實他根本不住在父親那裡，從來沒用過公家水電費，謝長廷做行政院長後，「他整個水電費使用狀況跟我們家一模一樣」，但當時還是被攻擊。

對於國民黨近來的選舉和投票都敗北，郝龍斌直言，國民黨最大的問題，就是過去人家講的溫良恭儉讓，但關鍵還是不團結，「自掃門前雪，沒有想到說唇亡齒寒」。

他舉例，當初民進黨鋪天蓋地打顏家的時候，很多人都沒有積極聲援，「可是你看到他現在開始打張家、打盧秀燕、打林姿妙」，馬上年底就要選舉，這些國民黨籍縣市首長，要是再不團結起來一起面對民進黨這種司法不公、媒體不公、濫用行政資源的狀況的話，「其實下一個就是你」。

郝龍斌提醒，民進黨的策略就是各個擊破，「國民黨政治人物如果看不清楚這一點，就不夠格做政治人物」。民進黨雖然關起門會吵，但開了門就一致對外，國民黨的文化卻是「關起門來討論事情都客客氣氣，出來發現背後三支冷箭」。

他說，如果國民黨文化不改，將來要發展絕對有困難，「其實國民黨內部有些不同的意見，其實都不是什麼重要的，但卻因此造成隔閡，讓你不能夠團結起來，這也是今天一場一場選戰敗選的原因」。