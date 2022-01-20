農曆春節為我國重要的傳統節日，不少民眾會在此時送禮、祭祀祖先等需求，成為年度蔬果、魚肉、花卉等農產品消費高峰，農委會推估，受到疫情影響，今年國人在家自行料理年菜情形將高於以往，但依農委會調查，今年雞蛋價格較過去5年同期均價漲幅達3成5。

農委會主委陳吉仲表示，蔬菜過去5年北農在過年前2周平均供應2萬4734噸、價格22.1元，今年同期也供應2萬4600公噸、均價達24.1元，價格與過去接近、差異不大。

至於水果部分，陳吉仲提及，過去5年春節前2周台北果菜市場平均供應8986公噸的水果、均價達55.2元，但受到去年氣候影響，今年同期仍供應8500公噸的水果、均價上升至61.5元；而過年過節的花卉供應上也沒有問題，今年台北花卉市場仍提供180萬把的花卉、價格為67.7元。

陳吉仲說，漁產品過去5年在年節前2周供應4941公噸、平均價格120.2元，今年同期則供應5054公噸、均價達126.7元，其中如白鯧等價格今年價格更是較過去平價，呼籲消費者可多多採購。

近期許多消費者抱怨買不到雞蛋、雞蛋價格昂貴，陳吉仲說，過去5年年節前2周雞蛋平均供應153萬箱、價格每公斤為42.5元，但今年同期供應的雞蛋旺超過過去5年平均達161萬箱，但至於價格調整主要是因為受到玉米、黃豆等國際原物料上漲影響，但實際上相對其他國而言，我國價格相對合理。

農委會畜牧處家禽生產科科長程俊龍說，受到今年氣候較寒冷、產蛋率下降，加上接連傳出有蛋雞場罹患禽流感等，供應下降，加上受惠疫情解封、過年前雞蛋需求旺盛，而且國際原物料上漲，反應在雞蛋價格上，導致雞蛋價格較高，預估會到農曆年後、春暖花開後價格才會回穩。