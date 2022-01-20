黃嫌把詐騙所得購買進口名車或奢華精品享受炫富，警方痛責惡性重大。（盧金足攝）

警方循線追查，同步對台中市南區等14處所執行拘提、搜索，全案查獲41歲黃姓主嫌、招攬業務人員25歲鄭男、行政助理22歲王女等共計13人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

刑事局痛打「靈骨塔」詐團 騙老人棺材本買名車炫富

刑事警察局中部犯罪打擊中心偵破「靈骨塔」詐欺集團，10多名被害人多為高齡民眾，詐團還有教戰守冊，利用噓寒問暖取得被害人信任，詐騙巨額款項，警方兵分14路，將黃姓犯嫌等13人逮捕到案，黃嫌把詐騙所得購買進口名車或奢華精品享受炫富，惡性重大，受騙金額達1億元，全案警詢後依詐欺罪及組織犯罪防制條例移送法辦。

中打針對「靈骨塔」詐欺集團犯罪手法，近期鎖定中部地區某一詐欺集團，以話術對被害人佯稱如購買靈骨塔位、骨灰罈琉璃寶座等，該公司願意以高價先行收購，再進行轉售，可加倍提高獲利，被害人信以為真，進行付款加購。

警方表示，詐欺集團成員食髓知味，續向被害人佯稱塔位售出後，獲利所得將被高額課稅，需再繳納款項以規畫節稅，持續詐騙被害人，於被害人報案後，詐欺成員以交易糾紛為由規避刑事責任，造成單一案件的被害人雖受騙金額龐大，案件卻遭不起訴或判決無罪，而求助無門。

刑事局偵六大隊副大隊長巫建德表示，靈骨塔詐騙案件為近來高發詐騙類型，特別組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，透過長時間對涉案成員進行各項蒐證，掌握該集團具體犯罪事證。

警方循線追查，同步對台中市南區等14處所執行拘提、搜索，全案查獲41歲黃姓主嫌、招攬業務人員25歲鄭男、行政助理22歲王女等共計13人。

現場查獲不法所得565萬7920元、賓士等高級車輛4部、名錶、名包，還有教戰守則5張、教戰筆記本2本、客戶清單、靈骨塔宣傳單，話術紙條5張、詐騙被害人相關事證資料1批等不法證物。

警方清查目前已知有10名被害人遭騙，受騙金額即高達1億元，經偵詢後依刑法詐欺罪及組織犯罪防制條例，移送台中地檢署偵辦。

巫建德表示，被害人多為5、60歲以上高齡民眾，詐騙集團常以噓寒問暖關心方式，讓高齡民眾信以為真，以各類話術詐騙被害人巨額款項，犯嫌等人則以詐騙所得購買進口名車或奢華精品來享受炫富，警方打擊行動會一波接一波進行，詐騙集團切勿心存僥倖。