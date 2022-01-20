竹山鎮公所開闢7號道路，因地主反對而向監察院陳情，監察委員趙永清等人調查後，對營建署、南投縣政府及竹山鎮公所提出糾正；南投縣長林明溱認為，竹山鎮照計畫執行沒有錯，監察院秉於職權調查也可理解，但應有整體判斷。

竹山鎮7號道路新建工程延宕數十年，竹山鎮長陳東睦重新啟動，由於必須拆遷房屋，引發住戶反對，因而向監察院陳情；監察院認為竹山鎮公所未取得民眾拆遷共識，就向營建署申請補助，縣府未積極協助鎮公所進行道路變更，因此糾正3個單位。

林明溱指出，縣府向中央爭取4000多萬元經費要開闢7號道路，但因遭遇土地徵收等困難，因而作罷，所以將經費退還內政部營建署。

林明溱稱讚竹山鎮長陳東睦上任後，重新爭取經費開路，「比縣長還有魄力」；但是，拆遷房屋開路，讓居民沒有生活空間，因而向監察院陳情，結果路開一半，遇到居民反對，沒辦法再做下去。

林明溱強調，當初因為開路遭遇困難，所以縣府研議7號道路變更路線計畫，但是營建署提出拆遷戶同意等很多附帶條件，縣府研判無法克服而作罷；竹山鎮公所照原計畫執行沒有錯，只因為地主陳情反對，連補助經費的營建署和南投縣政府也被糾正，讓地方政府很為難，以後要怎麼推動建設。

至於糾正案是否涉及對藍營政治追殺？林明溱說，剛好宜蘭縣被政治追殺，所以引發政治聯想，就事論事，監察院接受人民陳情而調查可以理解，但要做整體判斷，不能對機關做不當的糾正。