工業地產虎虎生風，今年不動產市場可望續創佳績，CBRE世邦魏理仕今(20)日宣布，看好南部的市場潛力，世邦魏理仕正式成立南台灣據點，插旗台南。這是外商商仲公司當中，唯一一家在南部的直營據點。

CBRE 世邦魏理仕今日發佈2022年不動產投資市場展望，在工業地產交易動能充足的支撐下，今年全台大型不動產投資金額有望再度寫下4千億元的佳績。

回顧過去一年，台灣經濟未受到全球疫情反覆的負面影響，在出口表現、民間投資動能俱佳的情況下，2021年台灣GDP成長率預估可達6.1%，而不動產投資市場也再次創下亮眼佳績。

觀察2021年土地交易市場，中部及南部區域已佔全台交易量50%。

其中南部地區交易金額近620億元，年增率高達49%。

世邦魏理仕董事總經理朱幸兒表示，在國內外大廠加碼投資南部縣市的利多消息下，近年來南台灣的工業及住宅用地需求持續成長。我們十分看好南部地區的長期發展潛力，為了更貼近市場、即時為當地客戶提供專業服務，世邦魏理仕已正式設立南部直營據點，期盼能滿足客戶所有的不動產需求。