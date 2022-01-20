勤業眾信Deloitte聯合會計師事務所20日舉辦「勤業眾信稅務線上論壇－全球最低稅負制之最新發展」，協助企業備戰國際租稅變革浪潮。

隨著OECD於上月20日發布之第二支柱（即全球最低稅負制）立法範本（Model Rules），各國家/地區亦緊鑼密鼓地著手研擬國內修法，勤業眾信提醒，台商跨國企業著手進行評估並諮詢專業機構，時刻掌握全球各地及台灣的修法動態，及早調整以因應潛在影響。

自2021年7月G20和經濟合作暨發展組織（OECD）之稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）行動方案包容性架構小組發表共同聲明，針對全球稅制改革的關鍵項目達成共識，BEPS行動方案一之數位經濟下「二大支柱」躍然成為現今國際租稅最熱門議題。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信表示，科技日新月異，新形態商業模式興起，衝擊原有的租稅觀念與框架，促使OECD展開一系列BEPS行動方案與全球稅制改革。上月發布之全球最低稅負制立法範本，除確立藍圖報告的部分內容，也增加了新概念和規定。雖有適用門檻，台灣仍有部分跨國集團受到影響，企業如何接軌國際以及在合乎各類新興法規情況下使集團利潤最大化，將是一項重要的課題。

財政部國際財政司司長李雅晶表示，在全球化及數位經濟崛起下，跨國企業利用各地區稅制差異，進行利潤移轉，稅基侵蝕現象日趨嚴重；有鑑於此，為解決稅基侵蝕和各國所得稅率逐底競爭，OECD於2020年提出二大支柱藍圖報告，2021年7至10月達成國際共識，並於上月發布第二支柱—全球防止稅基侵蝕規定立法範本。歐盟亦於2021年底發布「確保歐盟境內跨國企業集團全球最低程度稅負指令」草案，內容與OECD範本一致，僅微調符合歐盟境內適用之情形，並待歐洲議會通過後會員國進行國內修法。

OECD預計於2022年初發表立法範本注釋，也將另訂全球最低稅負制執行架構（GloBE Implementation Framework）並於2月進行公眾諮詢，俾協助及調和各國導入實施。據此，財政部將持續關注各國發展，研議因應措施。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐有德指出，相較於2020年的藍圖報告，立法範本改變徵稅不足之支出規定的分攤原則，改以員工人數及有形資產價值為分攤因子，在母國不實施全球最低稅負制情況下，使有實質營運國擁有更多課稅權。此外，立法範本亦規定，其申報文件應包括跨國集團之整體組織架構、每一稅務轄區之有效稅率及跨國集團成員應繳納之補充稅額、分配補充稅額之情況及選擇機制使用情況等。跨國集團成員應自行或透過經指派之當地個體來向所在地稅局提交申報文件，預料各國稅務機關將以此資料與國別報告交叉比對，勢必增加企業財務及稅務資訊之透明度。

德勤香港國際租稅會計師Jonathan Culver進一步說明，立法範本提供有效稅率計算各項選擇機制，例如得以實現基礎取代公允價值及資產減損會計處理來計算稅基或得選擇彙總計算不動產交易利得並可抵扣同一國家地區於當期或以前年度（前四年）產生之不動產交易損失等。另外，若一租稅管轄領域之全球最低稅負所得額為淨損，企業亦可選擇採用虧損扣抵機制，降低未來年度之全球最低稅負應納稅款。雖然立法範本提供多項選擇使企業得以彈性適用，甚至可能減緩全球最低稅負制所帶來的增稅衝擊，但企業仍需針對各項選擇保存良好帳簿紀錄，以維持一致性計算與申報立場。

相較於2020年的藍圖報告，立法範本納入遞延所得稅費用概念來計算有效稅率。企業得以認列暫時性差異（例如遞延所得稅負債、虧損相關遞延所得稅資產）並於當期即納入有效稅率分子之計算，藉此避免前期被認定為低稅負地區而需繳納補充稅款。然而為避免人為操控，前述遞延所得稅調整項目需於5年內實際支付，才能於當期納入有效稅率分子之計算。此一改變雖使企業仍免不了需額外整理遞延所得稅調整紀錄，但得以平緩企業有效稅率因暫時性差異造成之波動，預期可以減少企業在全球最低稅負制下先補後抵的情況。

此外，預計英國、香港及新加坡等各地將陸續引進國內的最低稅負制（Domestic Minimum Tax） ，以降低該國企業全球最低稅負制之衝擊。另外，各國稅制及各項優惠，也將朝向給予非租稅形式優惠之方向進行。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張瑞峰表示，在台灣若未立即立法實施全球最低稅負制前提下，需繳納補充稅款之台商企業，繳稅主體可能推至中間母公司或由下層各地營運公司分攤，使得下層公司所得稅費用增加、可分配盈餘下降，可能間接導致台灣CFC稅基減少。另外，因全球最低稅負制與現行稅制系不同稅制，可能無相互抵減之機制，有可能造成跨國企業整體稅負增加。

勤業眾信聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉最後表示，全球最低稅負制之施行，其各項選擇的機制及設計，或可增加企業彈性選擇適合之計算方式，然亦會造成跨國企業稅務遵循成本之複雜度，因此跨國企業應事前進行演算模擬其稅負影響及配套措施。此外，應審慎評估其適用各國租稅優惠之綜效及修法進度，隨著OECD及各國國際租稅之演進，與時俱進。