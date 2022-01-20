網紅青青遭另一名網紅小商人爆料，稱她被2位金主包養並和其中一位結婚，她反控對方沒有證據就抹黑，表示將開記者會澄清，引發網友議論，對此，網紅廣告小妹表示包養是「你情我願的買賣」，不懂此行為究竟礙到誰。

廣告小妹表示看過太多性產業地下化衍生的陰暗面，才會站在支持合法化那方，強調無論誰包養誰，都是你情我願的買賣，至於小商人和某導演對被包養的網美產生反感，在於這些人被包養還要裝清純，假裝是炒股成功才能過上好生活，坦言對某兩位表示「身邊好心人很多，會主動送錢」的網紅，有著相同厭惡感，更直接嗆明：「噁」。

廣告小妹坦言不會追著對方打的原因，主要是儒家文化裡「被叫蕩婦羞辱的女孩真的很多」，因為誰承認誰就倒霉，所以不能公開被包養一事，此外，由於擔憂被社會譴責，還要假裝很會投資，若走偏就會往詐欺靠攏，到時被騙的又是另一批弱勢族群，無奈表示：「罵不對，不罵也不對」。

對此，網友紛紛留言：「包養沒問題，就是供需關係，但詐騙吸金來炫富，又是另外一回事了」、「我認同被包養不一定要跟人家交代，但要當公眾人物還是炫富型，就要有被扒底的心理準備」、「包養沒問題，但不用包裝自己一副上進女青年，靠投資致富的樣子，這叫一堆金融專業操盤手情何以堪」。